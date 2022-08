Vreme: Jasno

Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod. Predvsem na Primorskem bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V soboto bo sončno in še vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, še bo možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo še pihala burja. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Od ciklona nad severno Evropo se nad zahodno Evropo razteza vremenska fronta. V višinah doteka k nam suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno in vroče bo. V petek popoldne bodo v Alpah nastajale nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena ugoden in spodbuden. V petek bo vremenski vpliv nekoliko narasel v obliki manjših motenj v spanju in hitrejše utrujenosti. Predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji pa bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.