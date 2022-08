Azijske borze v zelenem

Tokio, 4. avgusta - Osrednje azijske borze so danes v zelenem območju in tako sledijo dobremu razpoloženju vlagateljev na newyorškem Wall Streetu. Ti so si oddahnili, ker obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu kljub resnim opozorilom iz Pekinga ni povzročil ostrejšega odziva Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.