Ebay kljub izgubi presegel pričakovanja Wall Streeta

New York, 4. avgusta - Spletna trgovina Ebay je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila izgubo, potem ko je v enakem obdobju lani beležila dobiček. Padlo je število aktivnih kupcev, padla je prodaja, posledično pa prihodki družbe. A delnice so se v sredo kljub temu podražile, saj so analitiki pričakovali še slabše rezultate.