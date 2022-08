Newyorške borze končale v zelenem

New York, 3. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeksi so se po boljših podatkih o storitveni industriji od pričakovanih in večinoma dobrih zaslužkih podjetij močno zvišali. Analitiki pričakujejo, da bo močan padec cen nafte vodil v nižje cene bencina in olajšanje za potrošnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.