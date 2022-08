Policija prosi za informacije o nesreči kolesarke na Viru

Domžale, 3. avgusta - Kolesarka je danes okoli 18.30 na relaciji med tovarno Tosama in gostinskim lokalom na Šaranovičevi cesti 19 na Viru padla in se poškodovala. Neznana starejša ženska jo je spremila do bližnjega lokala. Policija poziva žensko, ki je kolesarki pomagala, ter vse ostale morebitne očividce, da se oglasijo policiji za razjasnitev nesreče.