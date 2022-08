Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 3. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem center proti Mariboru dve prometni nesreči. Vozni pas je zaprt pred Celjem zahod in med Celjem zahod in Celjem center. Zastoj je pred obema nesrečama. Možen je obvoz za osebna vozila po regionalni cesti Žalec-Celje center.