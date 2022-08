Slovenci na šahovski olimpijadi visoko zmagali

Chennai, 3. avgusta - Slovenski šahisti, 41. nosilci olimpijade v indijskem Chennaiju, so v šestem krogu s 3:1 ugnali Bolivijo, 70. ekipo po ratingih na tekmovanju. Slovenske šahistke, 26. nosilke, so po neodločenem izidu v prejšnjem krogu drugič na turnirju izgubile. Hrvatice, 43. nosilke, so zmagale z 2,5:1,5.