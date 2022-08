Trumpovi kandidati zmagovali na strankarskih volitvah v ZDA

New York, 3. avgusta - Kandidati s podporo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so na torkovih strankarskih volitvah v nekaj zveznih državah zmagovali, česar so bolj kot republikanci veseli demokrati, ki menijo, da Trumpovi kandidati niso izvoljivi na novembrskih kongresnih volitvah in jim ponekod zato celo pomagajo.