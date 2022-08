City in Liverpool spet glavna favorita v angleškem prvenstvu

London, 3. avgusta - Nogometaši Manchester Cityja in Liverpoola so spet glavni kandidati za naslov prvaka v angleškem prvenstvu, ki se s tekmo med Crystal Palaceom in Arsenalom začenja v petek. City in Liverpool sta vladarja angleškega nogometa v zadnjih letih, zadnja dva naslova je osvojil City, toda ekipa iz mesta Beatlesov je odločena, da serijo meščanov prekine.