Ljubljana, 4. avgusta - Predor pod Ljubljanskim gradom bo od danes od 5. ure do petka, 12. avgusta, do 24. ure zaprt za ves promet. V predoru namreč izvajajo vzdrževalna dela.

Obvozi so urejeni in označeni, avtobusi LPP bodo vozili preko Roške ceste in ustavljali na vseh postajališčih na obvozni trasi, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.