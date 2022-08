Finska carina na meji z Rusijo zasegla precej prepovedanih izdelkov

Helsinki, 3. avgusta - Finska carina je danes sporočila, da so pri pregledu potnikov na finsko-ruski meji ujeli več ljudi, ki so nameravali v Rusijo prenesti drone in drugo opremo, ki se lahko uporablja v vojaške namene. Zasegli so tudi luksuzno blago, za katerega prav tako veljajo sankcije EU. Na Finsko medtem prihaja vse več ruskih turistov.