Na goriškem Krasu začeli odstranjevati lesno biomaso po požaru

Kostanjevica na Krasu, 3. avgusta - Na goriškem Krasu so začeli odstranjevati lesno biomaso, ki je ostala po obsežnem julijskem požaru. Do 20. avgusta bo treba odstraniti okoli 5000 kubičnih metrov biomase, ki bi lahko bila netivo za nove požare. Zasebni lastniki imajo možnost les do 8. avgusta odstraniti sami, drugače bodo to storili v družbi Slovenski državni gozdovi.