Ekvilib: Odgovoren delodajalec nima pričakovanj do dosegljivosti delavca na dopustu

Ljubljana, 7. avgusta - Odgovornost delodajalca je po navedbah Ekvilib Inštituta, ki podeljuje certifikat družbeno odgovoren delodajalec, da nima pričakovanj do dosegljivosti delavca na dopustu in da temu primerno organizira potek dela. V času dopusta je pomembno, da se delavec dejansko spočije, so dodali.