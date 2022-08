Šabič: Ne pričakujem še vojne za Tajvan

Ljubljana, 3. avgusta - Kitajska se bo ostro in odločno odzvala na obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu, predvsem z demonstracijo vojaške sile, a vojne za Tajvan, v kateri bi se spopadli Kitajska in ZDA, zaenkrat še ni pričakovati, je v pogovoru za STA ocenil Zlatko Šabič. Vendarle pa lahko do tega pride kadarkoli, meni.