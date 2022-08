Razstava v Galeriji Spomeniškovarstvenega centra povezuje oblikovanje in čebele

Ljubljana, 4. avgusta - V Galeriji Spomeniškovarstvenega centra bodo drevi odprli razstavo Društva oblikovalcev Slovenije in Čebelarskega muzeja Od cveta na cvet - Svet čebel v oblikovanju. Na ogled bodo dela s področij unikatnega, grafičnega in industrijskega oblikovanja, navezana na razmislek o povezanosti oblikovanja, človeka in narave, predvsem v odnosu s čebelami.