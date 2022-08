V Celju konec avgusta moški teniški turnir WTT

Celje, 3. avgusta - V Celju bo med 21. in 28. avgustom organiziran moški teniški turnir serije World Tennis Tour (WTT) z nagradnim skladom 15 tisoč dolarjev (14,7 tisoč evrov). To bo četrti letošnji moški turnir te serije v Sloveniji in bo prav tako potekal na peščeni podlagi. Celotna lista nastopajočih bo znana 9. avgusta, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.