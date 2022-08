Ljubljanska borza s padcem

Ljubljana, 3. avgusta - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je dopoldne znižal, do 11.30 je izgubil 0,18 odstotka. Navzdol so ga potegnile delnice Petrola in Telekoma Slovenije v prvi kotaciji in tudi Uniorja v standardni kotaciji. Delnice Petrola, dopoldne za Krkinimi druge najprometnejše, so izgubile 4,7 odstotka.