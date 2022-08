Na območja Neuma v BiH divja obsežen požar

Neum, 3. avgusta - Na območju mesta Neum v BiH od torka divja obsežen požar, ki ga gasilcem še ni uspelo spraviti pod nadzor. Plameni so ogrozili celo stanovanjske hiše in začasno ustavili promet proti notranjosti države. Tamkajšnje oblasti so danes Hrvaško zaprosile za kanader, ki bi pomagal pri gašenju. Na pomoč prihaja tudi helikopter vojske BiH.