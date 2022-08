Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 3. avgusta - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo na severu možne nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenske fronte vplivajo predvsem na vreme v severni Evropi. V višinah doteka k nam suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Povsod bo prevladovalo sončno in vroče vreme.

Biovreme: V sredo in v četrtek bo vpliv vremena ugoden in spodbuden, predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji pa bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.