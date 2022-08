V Fotogaleriji Stolp Branimir Karanović z razstavo Preveč fotografije

Maribor, 3. avgusta - Z okoli 50 fotografijami se bo na razstavi, ki jo ob 19. uri odpirajo v mariborski Fotogaleriji Stolp, predstavil srbski umetnik Branimir Karanović. Gre za njegovo prvo samostojno fotografsko razstavo v Sloveniji, so za STA povedali v galeriji, kjer bo razstava z naslovom Too Much Photography/Preveč fotografije na ogled do 9. septembra.