Dnevnik o razkošnih gradnjah v Ljubljani (3. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Miha Štamcar v komentarju Razkošni hoteli in nadstandardna stanovanja piše o razkošnih gradnjah v Ljubljani. Izpostavlja, da v Ljubljani raje gradijo luksuzne hotele in skušajo ugajati turistom, kot da vlagajo v nujno potrebne institucije in boljšo kakovost življenja Ljubljančanov.