V Zagrebu padlo drevo blizu postaje tramvaja in poškodovalo žensko

Zagreb, 2. avgusta - V hrvaški prestolnici Zagreb je danes padlo drevo in poškodovalo žensko, ki je na bližnji postaji čakala na tramvaj. Žensko so izpod drevesa rešili gasilci in jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki navaja sporočilo zagrebške policije.