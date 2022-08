Veslači na Bledu 30 let po Barceloni proslavili prvi olimpijski medalji

Bled, 2. avgusta - Slovenski veslaški mojstri Iztok Čop in Denis Žvegelj ter člani četverca brez krmarja, ki so pred 30 leti v Barceloni osvojili prvi olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, so danes na Bledu obudili spomine na ta mejnik slovenskega športa. Kot je ob tem izpostavil Čop, so dogodki iz avgusta 1992 pomembno oblikovali slovensko športno identiteto.