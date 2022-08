Dobra zastopanost slovenskega filma na festivalu v Sarajevu

Sarajevo, 2. avgusta - Na filmskem festivalu v Sarajevu bodo v tekmovalnih programih celovečercev in kratkih filmov prikazali prvenec Jezdeca Dominika Menceja ter kratka filma Tako se je končalo poletje Matjaža Ivanišina in O denarju in sreči Ane Nedeljković in Nikole Majdaka Jr. Zunaj tekmovanja pa bo Slovenija zastopana še z nekaterimi filmi in koprodukcijami.