Vreme: Jasnilo se bo

Ljubljana, 2. avgusta - Zvečer bodo plohe povsod ponehale, postopno se bo jasnilo. V sredo bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.