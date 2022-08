V veljavi evropska pravila za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev

Bruselj, 2. avgusta - Od danes morajo vse države EU uporabljati evropska pravila za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Pravila med drugim določajo minimalne standarde za očetovski, starševski in oskrbovalski dopust ter dajejo pravico zahtevati prožno ureditev dela za usklajevanje poklicne poti in družinskega življenja.