Nad Globasnico tudi letos srečanje umetnikov iz alpsko-jadranske regije

Globasnica, 14. avgusta - V romarski cerkvi na gori sv. Heme nad Globasnico na avstrijskem Koroškem bo tudi letos čezmejno srečanje umetnikov iz alpsko-jadranske regije TRIVIUM/tri poti/drei wege. Srečali se bodo umetnice in umetniki besede, glasbe in likovne umetnosti, umetniške zvrsti pa se bodo po napovedih organizatorjev dotikale, stikale in vzajemno oplajale.

Na letošnjem srečanju na za avstrijsko Koroško zgodovinsko pomembnem kraju se bodo umetnice in umetniki spraševali, kako bi se v teh nenavadnih časih dalo "pripraviti krila" in se pognati naprej.

Srečanje so pripravili pobudnik in umetniški vodja srečanja Janez Gregorič skupaj z mladima glasbenicama Saro in Miro Gregorič ter literarnim zgodovinarjem in pesnikom Dominikom Sriencem. K sodelovanju so pod geslom die Flügel richten/pripraviti krila, povabili umetnico Ino Loitzl, pisateljico Roberto Dapunt ter glasbenika Emanuela Lipuša.

Srečanja TRIVIUM potekajo vsako leto 14. avgusta vse od leta 2000 in je platforma za nastanek novih umetniških del. Lani se je pod geslom Z veseljem občinstvu predstavila mlajša generacija umetnikov.