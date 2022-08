V Dragatušu nadaljujejo prenovo Osnovne šole komandanta Staneta

Dragatuš/Črnomelj, 6. avgusta - Osnovno šolo komandanta Staneta v Dragatušu, v kateri so februarja lani končali energetsko sanacijo in prenovili kuhinjo, pesti prostorska stiska, zato letos nadaljujejo njeno dograditev. Za naložbo, ki jo nameravajo končati do poletja 2024, bodo odšteli nekaj več kot 2,4 milijona evrov, so sporočili s črnomaljske občine.