Ministrstvo želi pospešiti črpanje evropskih sredstev pri investicijah v zdravstvu

Ljubljana, 2. avgusta - Delež počrpanih evropskih sredstev za investicije v zdravstvu je zelo nizek. "Ne želimo iskati krivcev za to. Naša naloga je, da do okvirnih in predvidenih časovnic počrpamo kar se da največ ali pa vsa sredstva," pravi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Kot eno od rešitev je omenil tudi možnost prestrukturiranja dela sredstev.