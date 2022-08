Na ljubljanske ulice se vrača Poletna Animateka

Ljubljana, 3. avgusta - S programom, ki so ga poimenovali Zrezek, babica in žiže, se drevi začenja Poletna Animateka. Do 5. avgusta si bo na Mestnem trgu mogoče ogledati najnovejše slovenske animirane filme ter program po izboru festivalske mreže Animation Festival Network. Projekcije se bodo pričenjale ob 21.30.