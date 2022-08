Dobrovo, 3. avgusta - Mineva 140 let od rojstva pesnika Alojza Gradnika. Bil je pesnik Goriških brd, pesnik ljubezni in smrti, razpet med moderno in ekspresionizmom, pisal pa je tudi za otroke in mladino. Poleg tega je bil odličen prevajalec, prevajal je Shakespearja, Byrona, Danteja, Leopardija, Tagoreja in druge.