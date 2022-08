V Braziliji s pomočjo navidezne resničnosti ločili zraščena dvojčka

Rio de Janeiro, 2. avgusta - V Braziliji so s kompleksno operacijo junija uspešno ločili štiriletna dvojčka z zraščenima glavama. V ponedeljek so predstavili podrobnosti zapletenega postopka, ki je vključeval tudi navidezno resničnost in se sodelujočim sprva sploh ni zdel mogoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.