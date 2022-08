Nemčija Iraku predala 125 artefaktov

Bagdad, 2. avgusta - Nemčija je Iraku predala 125 artefaktov, ki so bili na univerzi v Berlinu vse od leta 1990. Takrat jih je Irak uradno posodil Nemčiji v okviru sodelovanja med obema državama na področju starin, a so te nato ostale v Nemčiji. Pred kratkim so jih predali iraškemu veleposlaništvu v Nemčiji in naj bi se kmalu vrnili v Irak.