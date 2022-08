Indeksi na evropskih borzah drsijo navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 2. avgusta - Razpoloženje na evropskih borzah je danes negativno, osrednji indeksi pa drsijo navzdol. Vlagatelji so previdni, saj gospodarski kazalci po vsem svetu kažejo, da so države vse bolj v primežu visoke inflacije. Skrbi jih tudi stopnjevanje politične napetosti med ZDA in Kitajsko.