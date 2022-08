Nadzorniki družbe Vinakoper Fakinu zaupali nov direktorski mandat

Koper, 2. avgusta - Borut Fakin je dobil nov mandat za vodenje največje vinske kleti v slovenski Istri Vinakoper. Direktorja, ki je na položaju od marca 2018, nov mandat pa bo trajal od marca 2023 do marca 2028, so nadzorniki v ponedeljek podprli soglasno. V prvi polovici leta 2022 so sicer prodajni rezultati zelo spodbudni, so sporočili iz podjetja.