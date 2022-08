Na Ljubljana festivalu prvi avgustovski teden z več komornimi koncerti

Ljubljana, 2. avgusta - Na Ljubljana festivalu se je prvi avgustovski teden začel s programom komornih koncertov v ljubljanski Križevniški cerkvi, ki so na sporedu vse do 6. avgusta. Mednje sodi tudi današnji koncert z naslovom Saxes & Strings, na katerem bosta zaigrala Ensemble Dissonance in kvartet saksofonov Signum pod taktirko Izidorja Leitingerja.