Trboveljska občina v sanacijo plazu na Novem domu

Trbovlje, 6. avgusta - Trboveljska občina je julija začela sanacijo plazovitega območja na Novemu domu. Gre za najobsežnejši plaz, ki naj bi ga sanirali do novembra letos in bo hkrati pomembna pridobitev za okoliške prebivalce, saj bo sanirana tudi močno poškodovana cesta. Sanacija plazu bo stala dobrih 657.000 evrov, so za STA povedali na Občini Trbovlje.