Fajonova na ZN o kandidaturi Slovenije za Varnostni svet

New York, 2. avgusta - Zunanja ministrica Tanja Fajon se v New Yorku udeležuje desete pregledne konference pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), obisk na sedežu ZN pa izkorišča tudi za pogovore o kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025. "To ni projekt prejšnje vlade, to je projekt Slovenije," je dejala.