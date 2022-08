Ukrajina od ZDA in Nemčije prejela raketne sisteme Himars in Mars II

Kijev/Washington, 1. avgusta - V Ukrajino so danes prispeli novi raketni sistemi Himars iz ZDA in raketni sistemi Mars II iz Nemčije, je na Twitterju sporočil ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Medtem so ZDA napovedale novo pomoč Kijevu v orožju, vključno s strelivom za vse pomembnejše raketomete in topove, v vrednosti 550 milijonov dolarjev.