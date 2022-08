Za izvedbo spremljanja cen osnovnih živil tri ponudbe

Ljubljana, 1. avgusta - Na javno naročilo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izbiro izvajalca spremljanja in primerjave maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih so prispele tri ponudbe. Ponujene cene se gibljejo od nekaj manj kot 18.000 do skoraj 85.000 evrov, sta poročala časnik Finance in televizija POP TV.