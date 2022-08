Največji letošnji požar v Kaliforniji izven nadzora gasilcev

Sacramento, 1. avgusta - Na skrajnem severu Kalifornije divja silovit požar, ki je povsem izven nadzora gasilcev, so sporočile reševalne službe. Gre za največji letošnji požar v tej ameriški zvezni državi, kjer beležijo že več sušnih let. Ob močnem vetru in napovedanih nevihtah z udari strel odgovorni svarijo pred novimi požari, poročajo tuje tiskovne agencije.