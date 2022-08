Uživajmo poletje: V vročih dneh vabijo sladoledi z najrazličnejšimi okusi od arašida do sivke

piše Polona Šega

Ljubljana/Slovenske Konjice, 5. avgusta - V vročih poletnih dneh bo tiste, ki še nismo na morju, najhitreje osvežil sladoled. Če zaupamo le svoji kuhinji, bomo do njega najhitreje prišli z zmesjo čokolade in smetane, ki jo zamrznemo. Po že narejenega pa zavijemo k sladoledarju. Izbiramo lahko med številnimi okusi od arašida do sivke, so prodajalci sladoleda navedli za STA.