Na Ptuju dva dni elektronike in hip hopa na festivalu Offline

Ptuj, 5. avgusta - Na Ptuju bo danes in v soboto prvič potekal festival elektronike in hip hopa Offline. Po napovedih organizatorjev bo lahko sprejel 10.000 ljudi, prvo ime festivala pa bo 21-letni ameriški hip hop zvezdnik Lil Pump, znan tudi po sodelovanju z raperji, kot sta Kanye West in French Montano.