Začetek konference NPT s pozivi Rusiji, naj preneha z grožnjami uporabe jedrskega orožja

New York, 1. avgusta - Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se je danes začela deseta pregledna konferenca Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki bo trajala do konca meseca, udeležuje pa se je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Uvodni nastopi govornikov so predvsem zavrnili grožnje Rusije z uporabo jedrskega orožja v primeru posredovanja Nata v Ukrajini.