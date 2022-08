Svetovno esperantsko združenje v sporočilu ZN za prijateljstvo med narodi

Ljubljana, 1. avgusta - Svetovno esperantsko združenje je v sporočilu Združenim narodom (ZN) ob dnevu esperanta, 26. juliju, pozdravilo mednarodno desetletje domorodnih jezikov, ki so ga spodbudili ZN in Unesco. To desetletje bo tudi tema 107. svetovnega kongresa esperanta, ki bo potekal v Montrealu od 6. do 13. avgusta.