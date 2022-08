MNZ: Sporazum med policijo in Darsom ustvarja prepleteno razmerje, ki na policijo meče senco dvoma

Ljubljana, 1. avgusta - Notranje ministrstvo meni, da je sporazum med policijo in Darsom glede avtocestne policije sklenjen na način, da dejavnost obeh institucij prepleta in zato meče sum na neodvisnost in kakovost pristojnosti policije v razmerju do Darsa. Dars obžaluje začasno ukinitev avtocestne policije, saj je pomembno prispevala k boljši pretočnosti prometa.