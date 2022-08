Predsednica Mednarodne speleološke zveze Slovenka Nadja Zupan Hajna

Postojna, 2. avgusta - Mednarodno speleološko zvezo bo kot predsednica vodila Slovenka Nadja Zupan Hajna, so sklenili udeleženci kongresa zveze v francoskem mestecu Le Bourget-du-Lac. Zupan Hajna je prva ženska in Slovenka na tem mestu, pri vodenju zveze ji bosta pomagala novoizvoljena podpredsednika iz Češke in Brazilije.