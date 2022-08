Mineva deset let od tragične balonarske nesreče na Ljubljanskem barju

pripravila Polona Šega

Ig/Ljubljana, 20. avgusta - Od tragične nesreče, ki se je zgodila pri pristajanju toplozračnega balona na Ljubljanskem barju avgusta 2012, bo v torek minilo deset let. Štirje ljudje so umrli na kraju nesreče, dva pa zaradi hudih opeklin nekaj dni kasneje v bolnišnici. Vsi preživeli so bili poškodovani, med njimi 12 huje.