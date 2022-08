Zvezdniški dirigent Teodor Kurencis z novim orkestrskim projektom Utopija

Berlin, 3. avgusta - Zvezdniški dirigent Teodor Kurencis ima 50 let, a še vedno velja za "mladega divjaka" in je eden najbolj angažiranih umetnikov klasične scene. Poleg trenutnih nalog umetniškega vodje ansambla MusicAeterna in šefa dirigenta simfoničnega orkestra SWR je zasnoval nov mednarodni orkestrski projekt, poimenovan Utopija.