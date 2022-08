Fajonova v New Yorku na deseti pregledni konferenci NPT

New York, 1. avgusta - Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo danes in v torek v New Yorku udeležila 10. pregledne konference o izvajanju pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT). Ob tej priložnosti bo imela tudi več dvostranskih srečanj, med drugim z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom in ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom.